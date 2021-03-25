Оренбург, , 08:59 — REGNUM В Оренбурге депутаты фракции «Единая Россия» в горсовете приняли решение об отказе от покупки дорогого автомобиля, который хотели купить для нужд депутатов, сообщают СМИ.

Вопрос снят с рассмотрения на заседании, назначенном на 25 марта. Стоит отметить, ранее планировалось купить новую машину для депутатов стоимость 2 млн рублей. Информресурсы возмутились такой тратой денег, подозревая, что машину покупают для спикера горсовета.

В свою очередь председатель горсовета Оренбурга Ольга Березнева подчеркнула, что имеющийся автомобиль уже старый и с большом пробегом, целесообразно купить новую машину, чем вкладывать деньги в ремонт имеющейся. Покупка предполагалась еще в 2020 году. Однако из-за пандемии ее перенесли на 2021 год.

Как сообщает фракция «Единой России», сэкономленные финансовые средства (2 млн рублей) направят на молодежную политику. Политики признались, что к отказу от дорогой покупки их подтолкнуло настроение общественности, информирует портал orenburg.media.