Тбилиси, , 09:06 — REGNUM В США и Евросоюзе поддерживают Грузию и признают итоги парламентских выборов, прошедших в 2020 году. Об этом говорится в заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили, опубликованном 24 марта на сайте главы республики.

Она прокомментировала слушания, которые проходили накануне в Сенате США. На них обсуждался политический кризис, который разразился в Грузии в последнее время. Участники слушаний сделали ряд критических заявлений в адрес грузинского руководства, но признали итоги выборов, ссылаясь на отчет наблюдательной миссии ОБСЕ.

«Слушания, состоявшиеся в Сенате США, являются очередным подтверждением того, как важны для нашего главного стратегического партнера отношения с Грузией, — сказала Зурабишвили. — Очень важно, что США и Евросоюз стоят рядом с Грузией и оказывают поддержку в преодолении политического кризиса. США и ЕС полностью разделяют заключение ОБСЕ, по которому в 2020 году парламентские выборы в Грузии прошли в конкурентной среде при соблюдении фундаментальных прав».

Как отметила Зурабишвили, Вашингтон и Брюссель заинтересованы в том, чтобы в Грузии была стабильная обстановка.

Напомним, в Грузии разразился кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Партии объявили бойкот парламенту и регулярно проводят протестные акции.

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