Казань, , 09:02 — REGNUM В Татарии следственные органы возбудили уголовное дело после поджога опорного пункта милиции по 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, путем поджога»).

Предварительно, днем 24 марта на улице Мира неустановленный злоумышленник совершил поджог опорного пункта отдела полиции УМВД России по городу Казани. Мужчина разлил там горючую жидкость и поджёг. В это время в помещении находился сотрудник, который и вызвал экстренные службы.

Проводятся следственные мероприятия по установке личности, причастной к преступлению. Расследование продолжается.

В местных СМИ появилась информация, что подозреваемого задержали. Им оказался 32-летний ранее судимый житель Казани.

ИА REGNUM напоминает, в столице Татарии около 14:00 (мск) 24 марта неизвестный зашел с канистрой бензина в опорный пункт отдела полиции №14 УМВД России по Казани поселка Дербышки.

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