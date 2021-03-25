Киев, , 09:02 — REGNUM Гибель служащей ВСУ, произошедшая после прививки от COVID-19, никак не связана с вакцинацией. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 25 марта в интервью «Радио Свобода» (СМИ иностранный агент).

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Министр отметил, что по мере роста числа вакцинированных пациентов неизбежно будет расти количество умерших.

«Если человек сделал прививку, а на следующий день у него случился инфаркт, потому что он имел серьёзное сердечно-сосудистое заболевание — это же никак не связано», — объяснил Степанов.

Он также рассказал, что общался с судмедэкспертом, проводившим вскрытие тела погибшей. Специалист рассказал, что признаков тромбоза не выявил.

«Это была острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая привела к смерти человека», — подытожил глава минздрава Украины.

Напомним, ранее в Одесской области после прививки индийским препаратом Covishield скончалась военнослужащая вооружённых сил Украины. Позже от острого мозгового инсульта скончался житель Черновцов. Он также ранее привился от COVID-19 индийской вакциной.

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