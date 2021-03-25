Киев, 25 марта 2021, 09:02 — REGNUM Гибель служащей ВСУ, произошедшая после прививки от COVID-19, никак не связана с вакцинацией. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 25 марта в интервью «Радио Свобода» (СМИ иностранный агент).
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Министр отметил, что по мере роста числа вакцинированных пациентов неизбежно будет расти количество умерших.
Он также рассказал, что общался с судмедэкспертом, проводившим вскрытие тела погибшей. Специалист рассказал, что признаков тромбоза не выявил.
Напомним, ранее в Одесской области после прививки индийским препаратом Covishield скончалась военнослужащая вооружённых сил Украины. Позже от острого мозгового инсульта скончался житель Черновцов. Он также ранее привился от COVID-19 индийской вакциной.
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