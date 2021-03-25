Самара, , 08:57 — REGNUM Водитель автомобиля 2000 года рождения и два пассажира 2000 года рождения и 2001 года рождения получили не совместимые с жизнью травмы в результате ДТП в Самаре. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером 24 марта в Самаре.

По предварительной информации, автомобиль Volkswagen (каршеринг), за рулем которого находился мужчина 2000 года рождения, около дома № 3 по улице Фрунзе наехал на припаркованный автомобиль скорой помощи, за рулем которого находился мужчина 1967 года рождения. После этого легковой автомобиль наехал на дорожное ограждение.

Отмечается, что в этом дорожно-транспортном происшествии получили не совместимые с жизнью травмы водитель легкового автомобиля 2000 года рождения и два пассажира этой машины: мужчины 2000 года рождения и 2001 года рождения. Еще два пассажира этого автомобиля 2000 года рождения получили травмы. Они были срочно доставлены в медучреждение. Кроме этого, получил травмы водитель автомобиля скорой помощи, ему назначено лечение на дому.

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