Нур-Султан, , 08:54 — REGNUM Лаборатории Казахстана выявили за минувшие сутки 1105 случаев заражения коронавирусом, сообщили 25 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

В Алма-Ате выявили 341 новый случай заражения, в Нур-Султане — 195, Алма-Атинской области — 104, Карагандинской области — 92, Западно-Казахстанской области — 76. Общее число случаев достигло 236,2 тыс.

Число смертельных случаев достигло 2952. С 1 августа 2020 года выявили 50 152 случая пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, скончались 669 пациентов.

С 9 по 20 марта в Казахстане наблюдался рост числа случаев заражения коронавирусом. С 20 марта отмечается постепенное снижение заболеваемости.

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