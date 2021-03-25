Москва, , 08:53 — REGNUM В Москве в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) построят 24 новых медицинских учреждения — это детские и взрослые поликлиники, подстанции скорой помощи, инфекционные и лечебно-диагностические комплексы, сообщается на портале мэра столицы.

Для строительства медицинских объектов город выделил более 48 га земли. Из них 21 объект возведут за счет средств городского бюджета, еще три за счёт средств инвесторов.

На выделенных территориях уже начались строительные работы. В 2022 году достроят лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра им. Логинова. При детской горбольнице святого Владимира появится многопрофильный комплекс и др.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года в Москве построят более 70 объектов здравоохранения.

Читайте также: В Москве построят 70 больниц и поликлиник до конца 2022 года