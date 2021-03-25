Москва, , 08:55 — REGNUM На российском авторынке представлен рестайлинговый кроссовер Audi Q5. Об этом сообщается на сайте московского дилера немецкой автокомпании.

Рестайлинговый Q5 имеет четыре уровня оснащения и три двигателя на выбор.

Первый мотор — двухлитровая бензиновая турбированная «четверка» производительностью 249 «лошадей» с электрическим стартер-генератором. Этот мотор функционирует с семискоростным «роботом» S Tronic и подключаемым приводом 4×4 quattro ultra.

Второй мотор — трёхлитровый 249-сильный дизельный турбомотор. Он агрегатируется с восьмискоростной автоматической трансмиссией и постоянным приводом 4×4 quattro.

В качестве альтернативы имеется более спортивная версия SQ5 с трёхлитровым бензиновым мотором производительностью 354л. с. Такой силовой агрегат позволяет авто набирать «сотню» за 4,9 секунды. Максимальная скорость этой версии модели равна 250 км/ч.

Ранее команда Audi провела в Швеции недалеко от испытательного центра Volkswagen Group тестирование внедорожника Q9. Предполагается, что модель будет комплектоваться восьмицилиндровым турбомотором на 4,0 л производительностью 600 л. с.

Читайте также: Audi представила систему дополненной реальности для авто