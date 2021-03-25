Джакарта, , 08:51 — REGNUM Глава сепаратистской группы объединенного освободительного движения Западного Папуа Бенни Венда назвал Индонезию «террористическим государством», сообщает Sindonews.

Соответствующее заявление было сделано в ответ на план властей Индонезии классифицировать папуаскую вооруженную преступную группу как террористическую организацию.

Лидер сепаратистского движения, который проживает в Великобритании, обвинил власти Индонезии в массовом насилии против народа, в разрушении окружающей среды и образа жизни коренных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года председатель Объединенного освободительного движения Западного Папуа Бенни Венда провозгласил независимость индонезийской провинции Папуа и объявил себя временным президентом временного правительства.

Подробнее в материале: В Индонезии лидер сепаратистов провозгласил независимость Папуа