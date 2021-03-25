Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Новая игра серии Pinball FX выйдет на консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X в 2021 году. Об этом 25 марта сообщил портал Gematsu.

Студия Zen отметила, что релиз игры также состоится на ПК и портативной консоли Nintendo Switch. Разработчики заявили, что будущая Pinball FX станет «самым амбициозным на сегодня проектом Zen в сфере пинбола».

Отмечается, что игра получит различные режимы испытаний, систему кланов, современную графику и многое другое. Zen выложила в сеть анонсирующий ролик.

Напомним, оригинальная Pinball FX вышла 25 апреля 2007 года в сервисе Xbox Live Arcade. Игра представляет собой симулятор классического пинбола с набором различных тем.

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