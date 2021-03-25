Челябинск, , 08:48 — REGNUM В Челябинске арбитражный суд запретил строить жилой 25-этажный дом на улице Братьев Кашириных. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Судебная инстанция пришла к выводу, что разрешение на строительство было выдано мэрией города неправомерно и с грубыми нарушениями закона. А проектная документация, которую предоставил застройщик, не отвечала нормативным требованиям. Оказалось, что в ходе её подготовки не были учтены нормы пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. В проекте не обнаружили необходимого числа пожарных подъездов, а те, которые имелись, не отвечали по ширине нормативам. Также в проекте не нашли парковок и площадок для отдыха и для сбора коммунальных отходов.

Тем не менее администрация города выдала разрешение на строительство. 24 марта Арбитражный суд удовлетворил требование прокурора и признал этот документ недействительным.