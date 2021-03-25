Грозный, , 08:46 — REGNUM Правоохранительные органы привлекли к ответственности еще одного участника нападения боевиков из банды Шамиля Басаева на город Буденновск в Ставропольском крае. Под суд пойдет Хазвах Черхигов, скрывавшийся от следствия 26 лет под чужой фамилией, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено следствием, 14 июня 1995 года вместе с другим членами вооруженной банды боевиков Черхигов совершил нападение на организации и граждан города Буденновска. Бандиты удерживали в заложниках 1586 пациентов и врачей больницы, поджигали жилые дома, здания организаций и органов власти, убивали людей. В результате вылазки террористов были убиты 129 человек, ранены 317 граждан.

После участия в этом преступлении Черхигов скрывался под фамилией Исмаилов, получив поддельные документы, и в 2011 году совершил преступление против собственности и общественной безопасности. Однако в 2013 году сбежал из мест заключения и снова сменил паспорт. Тем не менее правосудие настигло его и под другой фамилией.