Симферополь, , 08:46 — REGNUM В Крыму завершились учения десантников зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. В ходе тактических манёвров на полигоне Опук расчёты зенитных ракетных батарей «Стрела-10», переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» и зенитных установок ЗУ-23 осуществили прикрытие подразделений соединения в ходе ведения десантно-штурмовых действий по захвату аэродрома условного противника и обороны участка морского побережья от высадки его морского десанта. Об этом 24 марта сообщили в Минобороны РФ.

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После десантирования с самолёта Ил-76МД на полигоне личный состав зенитных ракетных батарей полка совершил марш в район учений, где осуществил прикрытие частей и подразделений Новороссийского горного соединения ВДВ от средств воздушного нападения.

Затем подразделения полка обеспечили прикрытие воинских частей и подразделений соединения, осуществлявших оборону участка побережья от высадки морского десанта условного противника.

«В установленное время в небо над Черным морем взмыли воздушные мишени, имитирующие самолёты и вертолёты противника. Расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» […] пусками ракет […] уничтожили летательные аппараты условного противника», — добавили в Минобороны РФ.

Всего в ходе воздушного боя было поражено более 20 воздушных целей. В учениях, которые стартовали 23 марта, были задействованы более 500 военнослужащих и около 40 единиц военной и специальной техники гвардейского зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.