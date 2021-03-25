Москва, , 08:46 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов совершил рабочий визит в Гвинею-Бисау, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Богданов провел переговоры с президентом страны Умару Сисоку Эмбало, министром обороны Санджи Фати, а также провёл консультации с министром иностранных дел Сузи Карлой Барбозой.

«В ходе состоявшихся бесед был предметно обсуждён весь комплекс вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бисайских отношений, в том числе в условиях продолжающейся пандемии COVID-19», — отметили в МИД России.

Также была подтверждена нацеленность двух стран на активизацию политического диалога, укрепление торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей.

Напомним, Богданов в Министерстве иностранных дел России курирует вопросы отношений РФ со странами Ближнего Востока и Африки, Организацией исламского сотрудничества (ОИС) и другими международными мусульманскими организациями. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.

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