Санкт-Петербург, 25 марта, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Петербурге задержаны организаторы незаконной банковской деятельности, которые успели через подставные фирмы обналичить более 140 млн рублей, получая вознаграждение в размере 11% от обналичиваемой суммы.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Улики, изъятые в ходе обысков у «обнальщиков»

Как рассказали 25 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, организатором преступной группы была 31-летняя жительница Петербурга. Один ее подручный, 45-летний житель Петербурга, занимался привлечением клиентов, а также отвечал за разработку преступных схем, а другой, 26-летний петербуржец, проводил регистрацию фиктивных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и открытие счетов в кредитных организациях, через которые происходило обналичивание.

«С марта 2018 года по декабрь 2020 года данные лица перевели под предлогом оплаты товаров и услуг не менее 148 миллионов рублей на расчетные счета подконтрольных подозреваемым организаций. Денежные средства были переданы заказчикам за вычетом вознаграждения. Извлеченный доход, исчисленный по ставке не менее 11% от обналичиваемой суммы, составил не менее 16,2 млн рублей», — уточнили в пресс-службе Главка МВД.

В ходе обысков изъяты банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему «банк-клиент», денежные средства в размере 8 млн рублей, электронные носители информации. Организатор и участники группы задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ до избрания меры пресечения судом.