Наджу, , 08:40 — REGNUM На одной из птицеферм в южнокорейском городе Наджу провинции Чолла-Намдо обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N8. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйств страны.

Известно, что с ноября 2020 года на территории страны выявлено 108 случаев высокопатогенного штамма птичьего гриппа среди домашней птицы. Уничтожено порядка 30 млн голов домашней птицы.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в провинции Кёнгидо, где зафиксировано 37 очагов инфекции среди домашней птицы. За ней следует провинция Чолла-Намдо (20 очагов).

Отмечается, что продолжающийся рост очагов птичьего гриппа привёл к увеличению стоимости продуктов птицеводства. В частности, средняя цена куриных яиц за последнюю неделю выросла на 43,5% в годовом исчислении, а куриного мяса — на 7,3%.