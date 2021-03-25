Азнакаево, , 08:58 — REGNUM В Татарии завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя города Азнакаево. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство лица, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности»).

В 2020 году обвиняемый неоднократно обращался к врачу-терапевту одного из подразделений Азнакаевской центральной районной больницы с просьбой оформить ему инвалидность. Врач предлагал молодому человеку обратиться в специализированное учреждение и пройти обследование, так как оформление инвалидности не входило в его компетенцию. Недовольный действиями врача пациент 12 января 2021 года пришел в лечебное учреждение и ударил 71-летнего медика принесенным с собой молотком по голове. На помощь врачу подоспел медперсонал и дальнейшие действия обвиняемого пресекли.

Свою причастность к совершению преступления житель Татарии признал частично. По решению суда он взят под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА REGNUM ранее сообщало, 15 марта в городе Балашове на вызов в квартиру приехала бригада скорой помощи. В это время в помещении находилась пьяная компания. Между фельдшером и хозяйкой, которая не согласилась с назначенным лечением, произошел конфликт. На медика в итоге напали с кулаками и ударили в голову. В результате медицинская помощь понадобилась самому фельдшеру. Пострадавшую госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга.

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