Окленд, США, , 08:38 — REGNUM Власти американского города Окленда предоставят малоимущим семьям финансовую помощь в размере $500 в месяц, однако представители белого населения не смогут стать получателями этой поддержки, сообщает 25 марта New York Post.

В рамках финансируемой из частных фондов программы «Стойкие семьи Окленда» (Oakland Resilient Families), на которую было собрано $7 млн, предполагается оказать небелым семьям города, в которых есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок и которые зарабатывают меньше $30 тыс. в год. Предполагается, что участники программы будут выбраны случайным образом. Исключение из программы белых связано с тем, что они в среднем зарабатывают в три раза больше, чем чернокожие и латиноамериканцы.

«Мы разработали этот демонстрационный проект, чтобы дополнить доказательную базу и начать эту безжалостную кампанию по утверждению гарантированного дохода на федеральном уровне», — отметила мэр города демократ Либби Шааф.

Программа является воплощением идеи, получившей распространение по всей стране. Более двух десятков градоначальников американских городов присоединились к инициативе «Мэры за гарантированный доход» (Mayors for a Guaranteed Income) — организации, которая стремится смягчить последствия городской бедности с помощью выделения денег.