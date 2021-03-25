Бразилиа, , 08:39 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено почти 90 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 89 992 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 12 220 011.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 2009 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 300 685.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 10 689 646 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 82 493 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.