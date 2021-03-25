Париж, , 08:38 — REGNUM Компания Ubisoft в ближайшие часы выпустит очередное обновление тактического шутера Rainbow Six Siege, который исправит многие проблемы игры. Об этом 25 марта сообщил журнал PC Gamer.

Патч Y6S1.1, в частности, исправит раздражающую геймеров ошибку отдачи, из-за которой пули летят не так, как должны. Разработчики также решат проблему с ножом и анимацией бокового наклона персонажа, которую некоторые геймеры используют для получения преимущества в бою.

Вышеназванные проблемы появились в Rainbow Six Siege после выхода дополнения Crimson Heist. Релиз новой операции состоялся 16 марта 2021 года.

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