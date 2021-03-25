Нур-Султан, , 08:37 — REGNUM Национальный банк Казахстана обнаружил в 2020 году 823 поддельных банкноты и монеты, что на 38% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

Глава управления экспертизы банкнот и монет Нацбанка Асхат Абишев отметил, что снижение числа подделок связано с карантином и ограничением работы объектов торговли.

Он добавил, что среди подделок чаще встречаются банкноты в 2 тыс. и 5 тыс. тенге (362−904 рубля). Среди регионов республики чаще всего поддельные деньги встречаются в Алма-Ате.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года глава алма-атинского ОПГ по изготовлению фальшивых денег получил пять лет лишения свободы.

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