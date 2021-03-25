Москва, , 08:52 — REGNUM Первая и вторая четвёрки британских спутников связи OneWeb, запущенных 25 марта на ракете-носителе «Союз-2.1б», успешно достигли орбиты. Об этом сообщает Роскосмос в микроблоге в Twitter.

Сначала Роскосмос сообщил об отделении первой четверки из 36 спутников от разгонного блока «Фрегат». Аппараты OneWeb отделяются постепенно, весь процесс займёт 3 часа 40 минут.

«Подтверждено отделение ещё четырех спутников OneWeb», — сообщили в госкорпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» состоялся в 05:47 мск. Это второй запуск аппаратов OneWeb с космодрома в Приамурье. Пуски этих спутников начались в феврале 2019 года, до запуска «Союза-2.1б» 25 марта на орбите находилось уже 110 из почти 650 таких аппаратов.

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