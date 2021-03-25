Чита, , 08:36 — REGNUM В Забайкалье обнародованы данные о размерах выплат ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Как пояснила глава краевого минфина Вера Антропова, из краевого бюджета на эти цели выделено порядка 32 миллионов рублей. Об этом 25 марта информирует пресс-служба правительства региона.

«Средства направлены инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также гражданам, родившимся до 3 сентября 1945 года, постоянно проживающим не территории Забайкалья. Таких граждан в регионе сегодня свыше 37 тысяч человек», — пояснила Вера Антропова.

По её словам, выплату в размере 13,5 тысячи рублей в 2021 году получат 176 участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Почти 37 тысячам жителей края предусмотрена социальная помощь в размере 800 рублей. Деньги начнут доводить до получателей в марте-апреле 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для Забайкалья: 175 тысяч человек отправились на фронт. Более 50 тысяч забайкальцев не вернулись с поля брани, отдав жизнь за свободу и независимость Родины.

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