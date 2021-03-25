Москва, , 08:35 — REGNUM Больше всего трудностей в поиске работы испытывают жители России в возрасте от 54 до 56 лет, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, респонденты из данной возрастной группы оценили трудности при поиске работы в 8,7 балла из 10. По их словам, трудоустроиться непросто по ряду причин, главные из которых — высокие требования самого соискателя и дискриминация некоторых работодателей.

В меньшей степени испытывают трудности в трудоустройстве респонденты в возрасте от 30 до 35 лет (5,1 балл). Молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет оценивают трудности в 6,1 балла. При этом они отметили, что наибольшие проблемы создаёт отсутствие опыта, передает RT.

В опросе приняли участие 5 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России выделит Фонду социального страхования более 12 млрд рублей на субсидии работодателям. Об этом говорится в перечне предложений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов.

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