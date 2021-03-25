Джакарта, , 08:34 — REGNUM В общей сложности 96 граждан Индонезии решили немедленно покинуть Мьянму из-за продолжающихся после военного переворота демонстраций, сообщает Antara.

«96 граждан Индонезии, которые пришли в посольство Индонезии, вернутся в страну до конца месяца», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Ранее в Индонезию вернулись около 50 индонезийских граждан.

По данным министерства иностранных дел Индонезии, в настоящее время в Мьянме по-прежнему находятся 362 гражданина Индонезии, большинство из которых являются профессиональными работниками.

МИД Индонезии призывает индонезийских граждан переехать поближе к Янгонской индонезийской школе, где ситуация относительно безопасна, потому что она расположена в дипломатическом районе. Однако правительство Индонезии не приняло решение об эвакуации граждан, поскольку, согласно оценке на местах, ни один иностранный гражданин, в том числе граждане Индонезии, не подвергался насилию во время демонстраций в Мьянме.

Напомним, 164 протестующих и девять сотрудников сил безопасности были убиты в ходе массовых демонстраций в Мьянме.