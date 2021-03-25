Рим, , 08:35 — REGNUM За последние сутки на территории Италии было выявлено свыше 21,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 21 267 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 3 440 862.

Также сообщается, что за это же время в Италии от COVID-19 скончались 460 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 106 339.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 657 587 человек прошли вакцинацию от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Италии за сутки было выявлено свыше 18 765 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.