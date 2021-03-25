Сухум, , 08:35 — REGNUM 26 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 24 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 183 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 19 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 78 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — девять человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 13 300 носителей SARS-CoV-2. Из них 12 801 победили инфекцию. Всего в стране скончались 211 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 23 марта в Абхазии выявили 19 носителей SARS-CoV-2 в результате 205 исследований.

Стоит отметить, что в Абхазии продлено действие карантинных мер до 12 апреля. В республике запрещено проводить массовые свадьбы, похороны и другие мероприятия. Деятельность различных спортивных и косметических салонов, а также развлекательных заведений приостановлена.

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