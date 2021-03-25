Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Соединенные Штаты приветствуют решение властей Канады о введении ограничительных мер в отношении официальных российских лиц. Об этом 25 марта сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на своей странице в соцсети Twitter.

«США приветствуют канадские санкции в отношении девяти россиян…» — говорится в сообщении американского госсекретаря.

Также Блинкен призвал российские власти освободить блогера Алексея Навального.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта власти Канады ввели санкции против девяти российских высокопоставленных чиновников в связи с ситуаций вокруг блогера Навального.