Москва, , 08:31 — REGNUM Жителям Москвы, имеющим электронные медицинские карты, стала доступна новая услуга — «Мои больничные». Услуга появилась на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», сообщается на портале мэра столицы.

Теперь москвичи могут просмотреть данные больничных листков нетрудоспособности, оформленных в поликлиниках, Можно узнать номер выданного больничного листа, период его действия, причину нетрудоспособности с кодом болезни и расшифровкой, данные врача и т. д.

Электронный больничный является юридически равноправным документом бумажному варианту. Электронный больничный упростит процедуру получения пособий в связи с временной нетрудоспособностью и материнством и разгрузит врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы, имеющие доступ к своей электронной медицинской карте (ЭМК), теперь могут воспользоваться новой услугой — посмотреть КТ-, МРТ-снимки, результаты рентгена и флюорографии.

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