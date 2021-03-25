Москва, , 08:32 — REGNUM В феврале 2021 года самое сильное падение продаж новых легковых автомобилей произошло в Ингушетии. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Так, в прошлом месяце новых машин в Ингушетии было продано на 37,3% меньше, чем в феврале прошлого года.

В «минусе» оказались также: Москва (-9%), Московская область (-4,7%) и Санкт-Петербург (-2,5%). При этом в целом за отчётный месяц рынок новых легковых автомобилей в России показал рост на 1,3%.

Значительный рост продаж легковушек (на 50 — 80%) произошёл в Дальневосточном ФО (Амурская область, Забайкальский край, Бурятия, Хабаровский край, Камчатка и Чукотка). Отмечается, что такой рост продаж техники в данном регионе обусловлен более привлекательными условиями программ господдержки. Они предусматривают скидку в размере 25% от стоимости автомобиля, в то время как в других регионах России она равна 10%.

Напомним, в феврале 2021 года больше всего новых легковых автомобилей было продано в Москве — 14 672 экземпляра. Это на 8,5% меньше, чем годом ранее.

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