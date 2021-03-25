Челябинск, , 08:29 — REGNUM В Челябинске четверо граждан Таджикистана осуждены за торговлю героином. Приговор вынес Тракторозаводский районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд установил, что преступную деятельность эти лица вели в 2019—2020 годах. Наркотики они распространяли через тайники. При задержании у них дома и из мест закладок изъяли 250 свёртков общей массой более 850 граммов.

Подсудимые признали свою вину. Суд назначил им от 10 до 13 лет колонии строгого режима.