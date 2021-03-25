Новосибирск, , 08:29 — REGNUM Жители новосибирской деревни Малая Скирла сообщили о массовой гибели скота в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Малокрасноярский». По их словам, уже более 200 коров умерли от голода.

В министерстве сельского хозяйства Новосибирской области подтвердили, что поступило обращение с жалобой на ситуацию в «Малокрасноярском».

"Министерством в настоящее время проводится рассмотрение данного вопроса, проверяется целевое использование средства государственной поддержки, направленной данному хозяйству. В том числе, на поддержку отрасли животноводства. Средства направлены в полном объёме в размере более трёх миллионов рублей, — сообщила редакции «Вести Новосибирск» и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Светлана Невзорова. — Также министерством подготовлено официальное обращение в правоохранительные органы Новосибирской области для проведения проверки изложенных фактов». Ранее главный государственный ветеринарный инспектор Кыштовского района Иван Клинцов заявил, что падёж скота не связан с инфекцией. По его словам, у хозяйства не хватает кормов.