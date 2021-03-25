Москва, , 08:33 — REGNUM Москва, Симферополь и Сочи лидируют среди российских городов по числу ранних бронирований авиабилетов на предстоящее лето. Таковы данные сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, на столицу приходится 20% ранних бронирований. Ещё 14% клиентов сервиса уже купили билеты в Симферополь, а 11% — в Сочи.

Далее идут такие популярные направления, как Санкт-Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Геленджик. Перелёты в этом году бронируют в среднем за 10,6 тыс. рублей, сообщает RT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ростуризм назвал самые популярные направления программы туристического кешбэка. Это Крым, Краснодарский край, Татария, Башкирия, Кавказские Минеральные Воды.

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