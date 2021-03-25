Барнаул, , 08:22 — REGNUM Разработанный Роскомнадзором проект приказа, обязывающего пользователей указывать свои паспортные данные при регистрации в социальных сетях, будет сложно реализовать на практике, особенно, учитывая, что часть ресурсов не являются российскими. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил представитель правоохранительных органов Алтайского края — автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul:

«Интересно посмотреть, как Роскомнадзор обяжет пользователей верифицироваться через американский WhatsApp например, или тот же Telegram/Signal посредством предоставления личных документов и электронной почты? Для российских мессенджеров, представленных на рынке (даже не знаю, какие, кроме «ВКонтакте» и «Одноклассники» ещё есть) это ещё будет возможно осуществить. Но опять же, на каком основании?

Согласно инициативе автора, интернет-площадки должны получать дополнительное согласие от пользователей на обработку данных через свои собственные платформы или систему Роскомнадзора. При выборе второго варианта сведения будут верифицироваться через портал Госуслуг. Так, пользователю нужно будет внести в специальную форму ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту.

Однако смутно представляю, как тот же американский WhatsApp, согласно ст. 19 ФЗ 152 «О персональных данных», скоординирует свою деятельность с органом безопасности РФ (ФСБ России) и обеспечит безопасность персональных данных граждан РФ, создав собственную платформу или уж тем более, интегрируется в Госуслуги? Тот же «ВКонтакте» или «Одноклассники» — да, получится. Но тогда можно смело «хоронить» эти ресурсы».

Как сообщало ИА REGNUM, об инициативе запрашивать паспортные данные, номер телефона, электронную почту и адрес проживания при регистрации новых пользователей соцсетей и мессенджеров, сказано в проекте приказа Роскомнадзора. Его текст 24 марта разместили на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов и в настоящее время он проходит этап общественного обсуждения.

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