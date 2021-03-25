Самара, , 08:30 — REGNUM Число больных наркоманией снизилось в Самарской области. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что в регионе в прошлом году показатель распространенности наркомании на 100 тысяч населения снизился на 4,6%. Сократилось и общее число зарегистрированных потребителей наркотиков на 7,7%, а количество больных наркоманией уменьшилось на 13,1%.

«В прошлом году нам удалось сохранить тенденцию к общему оздоровлению наркоситуации. По отдельным критериям есть сдвиги в лучшую сторону. Вместе с тем, ситуация в этой сфере по-прежнему оценивается как напряжённая», — передает слова главы региона Дмитрия Азарова пресс-служба ведомства.

Он также напомнил, что в 2014 года наркоситуацию в регионе оценивали, как «предкризисную», а с 2014 года по 2017 год — как «тяжёлую». В настоящий момент, как и минувшие два года, ситуация остается «напряжённой».

По словам министра здравоохранения области Армена Беняна, в прошлом году в регионе диагноз наркомания выявлен у 213 человек. При этом в 2020 году уменьшилось число смертей от употребления запрещённых веществ до 80 случаев, сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области призвал чиновников пройти тест на наркозависимость.