Москва, , 08:24 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России два лесных пожара на общей площади 87 га. Об этом 25 марта сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23.03.2021 в России ликвидировано 2 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 87 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что оба пожара были ликвидированы на территории Амурской области.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается четыре лесных пожара на общей площади 12 856 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 119 человек и 26 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Ростовской области перед судом предстал виновник крупного лесного пожара, который произошёл осенью 2020 года в Цимлянском районе.