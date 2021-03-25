Киев, , 08:27 — REGNUM Представители США и Украины обсудили итоговый отчёт о расследовании авиакатастрофы самолёта «Международные авиалинии Украины», опубликованный Ираном. Об этом написал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин 24 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

«Обсудили со специальным представителем Госдепа США по вопросам Ирана господином Робертом Малли текущую ситуацию вокруг недавно опубликованного финального технического отчета по сбиванию PS 752 в небе над Тегераном 8 января 2020 года», — сообщил украинский дипломат.

Он отметил, что отчёт не соответствует требованиям Чикагской конвенции, а также не исключает повторения аналогичных ситуаций в будущем.

«Мой американский коллега выразил полную поддержку Украине в необходимости установления справедливости и истины в вопросе PS752. Согласовали наши дальнейшие шаги на этом направлении», — добавил Енин.

Напомним, ранее отчёт, опубликованный Ираном, раскритиковали в правительстве Канады. Документ назвали неполным, а также не содержащим неопровержимые факты и доказательства.

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