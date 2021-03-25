Киев, 25 марта 2021, 08:27 — REGNUM Представители США и Украины обсудили итоговый отчёт о расследовании авиакатастрофы самолёта «Международные авиалинии Украины», опубликованный Ираном. Об этом написал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин 24 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Он отметил, что отчёт не соответствует требованиям Чикагской конвенции, а также не исключает повторения аналогичных ситуаций в будущем.
Напомним, ранее отчёт, опубликованный Ираном, раскритиковали в правительстве Канады. Документ назвали неполным, а также не содержащим неопровержимые факты и доказательства.
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