Тбилиси, , 08:25 — REGNUM В Грузии не получается проводить массовою вакцинацию, так как население не проявляет к ней интереса. С таким заявлением, как сообщает пресс-служба минздрава, 24 марта выступил директор Тбилисской инфекционной больницы профессор Тенгиз Церцвадзе на брифинге.

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«Несмотря на то, что вакцину уже доставили в Грузию, и она будет поступать беспрерывно, по отношению к вакцинации наблюдается беспрецедентная пассивность, величайший скептицизм и, фактически, массовая вакцинация пока невозможна», — сказал Церцвадзе.

Он отметил, что система здравоохранения Грузии позволяет ежедневно делать до 4 тыс. прививок, но из-за отсутствия желающих этого не происходит. Если так будет продолжаться, то вакцинацию могут сделать доступной для всех слоев населения.

Кроме того, по словам Церцвадзе, жители страны стали реже носить защитную маску. Если месяц назад 70% населения носило маски, то теперь этот показатель упал до 42%.

«Нельзя с одной стороны категорически требовать от руководства полную свободу, ходить в рестораны, магазины, фитнес-залы, спортзалы, передвигаться ночью, и с другой стороны упрямо отказываться от вакцины», — заявил глава больницы.

Напомним, ранее в Грузии после вакцинации препаратом AstraZeneca скончалась 27-летняя медсестра. Причина смерти устанавливается.

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