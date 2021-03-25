Москва, , 08:19 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» является безопасным и эффективным препаратом, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Отмечается, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» опубликовал результаты клинических исследований препарата среди добровольцев в возрасте 18−60 лет.

«Журнал «Инфекция и иммунитет» 24 марта опубликовал результаты клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона»…, подтверждающие её безопасность и иммунологическую эффективность», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет к COVID-19 после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» вырабатывается на 42-й день после первой инъекции.

До 42-го дня после первой инъекции, «если вовремя, на 21-й день проведена вторая, считать себя защищенным нельзя», уточнила Попова. Всего в России в гражданский оборот введено более 186 тыс. доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона».

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