Ижевск, , 08:18 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 25 марта прививку от коронавируса сделали 41 877 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 28 184 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки были впервые вакцинированы 65 жителей региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 869 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 марта провели 948 610 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2539 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2016 исследований.