Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Рукописное заявление Стива Джобса о приёме на работу, написанное им в 1973 году, было продано на аукционе за $222,4 тыс. Об этом 25 марта сообщил портал Wccftech.

Джобс подал это заявление примерно в то же время, когда бросил Рид-колледж (университет, расположенного в Портленде (штат Орегон, США)). В нём будущий глава Apple написал, что имеет опыт работы с «компьютерами и калькуляторами» и особые навыки в области информационных технологий.

Отмечается, что примерно через год после этого он устроился работать техническим специалистом в Atari.

Напомним, компания Apple Computer была основана Стивом Джобсом, Рональдом Уэйном и Стивом Возняком в 1976 году. Журналист Уолтер Айзексон написал в своей книге про Джобса, что в период после отчисления из Рид-колледжа будущий руководитель Apple продолжал посещать занятия по разрешению деканата и вёл богемный образ жизни.