Сеул, , 08:19 — REGNUM Правительство Южной Кореи глубоко озабочено действиями Пхеньяна, который произвел ракетные пуски в тот момент, когда Вашингтон вырабатывает свою «северокорейскую политику». Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности (СНБ) страны.

Известно, что экстренное заседание СНБ было созвано после того, как стало известно о ракетных пусках КНДР.

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Участники заседания обсудили ситуацию в сфере безопасности на Корейском полуострове и приняли решение провести полный анализ намерений Пхеньяна вместе с другими заинтересованными странами.

Между тем, как сообщили в Объединённом комитете начальников Южной Кореи, КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности. По предварительной оценке, они пролетели 450 км, достигнув высоты 60 км.

Как ранее сообщало японское агентство Kyodo, ракеты, запущенные с территории КНДР, могли пролететь до 430 километров

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