Мехико, , 08:17 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 579 пациентов и потому их общее число превысило 199,6 тыс. Об этом 25 марта сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети Twitter.

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По его информации, на сегодняшний день суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране возросло до 199 627.

При этом он уточнил, что на данный момент в Мексике 1 748 317 человек вылечились от нового заболевания. Также указывается, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране в настоящее время достигло 2 403 867.

Напомним, днем ранее в Мексике за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 809 пациентов.