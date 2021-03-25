Нур-Султан, , 08:15 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной министра финансов ОАЭ шейха Хамдана бен Рашида Аль Мактума, сообщили в пресс-службе экс-президента.

«Всю свою жизнь шейх Хамдан посвятил служению во благо народа и защите интересов соотечественников», — говорится в сообщении. Бывший казахстанский лидер также отметил вклад покойного в развитие ОАЭ.

Напомним, 24 марта премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум написал на своей странице в Twitter о смерти своего брата — Хамдана.

Хамдан бен Рашид Аль Мактум родился 25 декабря 1945 года. Должность министра промышленности и министра финансов он занял сразу после создания государства в 1971 году.