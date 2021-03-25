Ростов-на-Дону, , 08:14 — REGNUM В Ростове-на-Дону жильцы пятиэтажного дома провели ночь в пункте временного размещения. Людей эвакуировали из-за пожара, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице 2-ой Краснодарской стало известно примерно в 20:40 мск 24 марта. Спустя 40 минут пожар был ликвидирован.

Огнём пройдена площадь 30 кв. метров. Эвакуировано 26 человек. На месте происшествия работали 38 человек и 11 единиц спецтехники.