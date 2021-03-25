Челябинск, , 08:14 — REGNUM В Челябинске 22-летний гражданин осуждён за вымогательство у своего знакомого. Приговор вынес Курчатовский районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Это лицо ранее было судимо. По данным следствия, гражданин вымогал у своего 25-летнего знакомого 70 тыс. рублей, сопровождая это применением насилия. В итоге мужчина отдал ему почти 20 тыс. рублей, а также телевизор и игровую приставку общей стоимостью 27 тыс. рублей.

Подсудимый признал вину частично, отрицая применение насилия, и возместил ущерб. Суд назначил ему 2 года 6 месяцев колонии строгого режима.