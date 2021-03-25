Сингапур, , 08:14 — REGNUM Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан совершит визит в Индонезию 25 марта, сообщает Sindonews.

Визит главы МИД Сингапура в Индонезию является частью его тура по Юго-Восточной Азии, в ходе которого министр ранее посетил Малайзию и Бруней.

«Визит Вивиана Балакришнана подтверждает тесные отношения между Сингапуром и Индонезией и направлен на укрепление тесного партнерства в целях восстановления стран после пандемии», — говорится в сообщении министерства иностранных дел Сингапура.

Во время своего визита, как ожидается, глава МИД Сингапура встретится с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, а также с членами правительства.

Планируется встреча главы МИД Сингапура с губернатором Джакарты Аниесом Басведаном и другими индонезийскими деятелями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Малайзия и Сингапур подтвердили свою приверженность признанию сертификатов о вакцинации с целью облегчения будущих трансграничных поездок.

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