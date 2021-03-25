Брюссель, , 08:24 — REGNUM Евросоюзу следует противостоять американским санкциям против газопровода «Северный поток — 2» и защищать свои экономические интересы. Об этом европарламентарий от Франции Матильда Андруэ (фракция «Идентичность и демократия») напомнила в своём обращении к Еврокомиссии, сообщает 25 марта RT.

Она отметила, что ужесточение санкций, введённых в 2019 и 2020 годах против компаний-участников строительства газопровода, предусмотрено в оборонном бюджете США на текущий год.

Андруэ уточнила, что теперь под санкции попадут не только компании, предоставляющие каорабли для прокладки трубопровода, но и организации, которые создают условия для использования таких кораблей. Кроме того, власти США расширили чёрный список кораблей, имеющих отношение к строительству.

К проекту, который почти завершён, имеют отношение 120 европейских фирм, и некоторым пришлось отказаться от участия из-за давления со стороны США. Андруэ напомнила, что летом 2020 года против американских санкций выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Она поинтересовалась, намерены ли в Еврокомиссии вместо «пустых слов» предпринять конкретные действия по борьбе с экстерриториальными мерами США. Своими действиями это государство нарушает международное право, а политика санкций — это прямое нападение «на экономические интересы и национальный суверенитет» стран ЕС, подчеркнула европарламентарий.

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