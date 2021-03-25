Пермь, , 08:13 — REGNUM Пермский край сформировал сборную команду для участия в ХХ молодежных Дельфийских играх России, которые впервые состоятся в Перми, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Пермяки проявили большой интерес к участию в конкурсе, проводимом для формирования команды. Поступили заявки от 917 человек, авторитетные эксперты отобрали 400 талантов.

В числе участников 106 сольных исполнителей и 30 творческих, а также пять театральных коллективов. Это учащиеся детских школ искусств, учреждений дополнительного образования, средне-профессиональных организаций, высших профессиональных образовательных учреждений и выпускники образовательных учреждений. При этом 263 конкурсанта живут в Перми, а 137 — в других муниципальных образованиях Прикамья.

Напомним, Пермь примет участников ХХ молодежных Дельфийских игр России с 21 по 26 мая 2021 года. Творческие испытания будут тематически связаны с подготовкой к празднованию 300-летия Перми, а также с Годом науки и технологий, объявленным в России в 2021 году указом президента РФ Владимира Путина. Состязания предусмотрены в 30 номинациях народного, классического и современного искусства.

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