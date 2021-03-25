Вашингтон, , 08:13 — REGNUM На сегодняшний день общее количество выявленных на территории США подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 30 млн. Это 25 марта следует из данных американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По информации университета на 08:00 мск, в Соединённых Штатах за все время пандемии был выявлен 30 009 771 носитель коронавируса.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране в настоящее время достигло 545 237.

В то же время, отмечается, что на данный момент общее количество выявленных на планете Земля носителей коронавируса составляет 124 720 553.